Есть логотип в Paint. Нужно его отрисовать и облагородить для вставки на сайт. Также добавить возможно какие то оттенки. Главное, что бы было 2 цвета: синий и серый. Оплата WebMoney. ...
Лого для веб2.0 сервиса хранения данных
Добрый день. Выбор исполнителя уже сделан, проект создан только для безопасной сделки, поэтому не добавляю четкого описания проекта для сохранения приватности
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Адрес демо-версии сайта - Shipto.su Нужно 3 варианта логотипа, подходящих под цветовой оформление. Логотип будет располагаться на месте логотипа шаблона.Завершен14 лет назад
- $50
Лого для сайта и компании: OMTConnect. • Лого содержит имя компании и изображение или символ. • Разработка лого включает в себя разработку цветовой схемы для символа и букв названия - ...Завершен14 лет назад
Логотип для дизайн студииЗавершен14 лет назад
- $22
Создание лого согласно ТЗ.Завершен14 лет назад
Необходимо сделать логотип для интернет проекта. Логотип - текст названия.Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Дано: Форум на vBulletin с установленным скаченным скином. Задача: Создать, нарисовать шапку-логотип (по заданной тематике, объясню что надо при беседе 1x1) вместо стандартной шапки ...Завершен14 лет назад
- $50
Для сайта http://24seller.ru/ нужно изменить логотип под существующий дизайн. В вложении логотип, но принадлежит другом сайту, нужно их изменить чтобы на нем была надпись 24Seller.RU ну и можно изменить рисунок под тематику сайта. Кроме того ...Завершен14 лет назад
- $50
Добрый день уважаемые фрилансеры, с наступающими вас праздниками! Объявляю тендер "Нарисовать 2 логотипа для 2-х компаний". Компании для которых требуется разработка лого, деятельность не ведут, поэтому стоимость должна быть ...Завершен14 лет назад
- $90
Основной месседж следующий: Мы взяли нечто (неважно, что именно - от зубочистки до спутника), протестировали, и пришли к выводу, что это КЛАССНАЯ штука. Подробности: Мы тестировали - не просто, ...Завершен14 лет назад