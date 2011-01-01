Лого для веб2.0 сервиса хранения данных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка113 просмотров

Добрый день. Выбор исполнителя уже сделан, проект создан только для безопасной сделки, поэтому не добавляю четкого описания проекта для сохранения приватности

14 лет назад
drupal-devils
Никитин 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
14 лет назад
$45
3 дня
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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