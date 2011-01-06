Логотип для сайта

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Завершен22 заявки265 просмотров

Адрес демо-версии сайта - Shipto.su

Нужно 3 варианта логотипа, подходящих под цветовой оформление.

Логотип будет располагаться на месте логотипа шаблона.

14 лет назад
vadim_r86
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$40
3 дня
Спасибо огромное. Все сделано быстро и на высочайшем уровне. Все советую обращаться.
Очень понравилось работать с Вадимом, куча положительных эмоций от доброжелательного общения, понимания ну и оплаты моментальной. Спасибо! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад