Логотип для сервиса общения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок2401 просмотр
#1$50

Необходимо нарисовать логотип для одного сервиса связанного c общением.

Название: TalksHub

Идея банальна: balloon(tooltip), http://www.aspnettooltip.com/images/big_tooltip_control_logo.gif

В остальном фантазию не ограничиваю.

Логотип должен быть горизонтальным и не большим(например как у Твиттера, можно побольше). Должно присутствовать название.

И также дополнительно нужна квадратная версия. Тут вижу два варианта:

- если логотип - фигура и текст отдельно, то в квадратной версии можно использовать только фигуру

- иначе нужно как то адаптировать лого под квадрат

Текущий дизайн в аттаче.

Работы крайне желательны в векторе. Им будет отдаваться предпочтение.

14 лет назад
Garret
37 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1
Хорошая работа, выиграла в конкурсе. Без проблем были внесены поправки. Всем доволен.
Очень понравилось работать над проектом! Оперативность оплаты и внесения изменений. Спасибо, Алексей, за предоставленую работу и приятное общение.

Заявки фрилансеров

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

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