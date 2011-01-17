Логотип для сервиса общения

# 1 — $ 50

Необходимо нарисовать логотип для одного сервиса связанного c общением.

Название: TalksHub

Идея банальна: balloon(tooltip), http://www.aspnettooltip.com/images/big_tooltip_control_logo.gif

В остальном фантазию не ограничиваю.

Логотип должен быть горизонтальным и не большим(например как у Твиттера, можно побольше). Должно присутствовать название.

И также дополнительно нужна квадратная версия. Тут вижу два варианта:

- если логотип - фигура и текст отдельно, то в квадратной версии можно использовать только фигуру

- иначе нужно как то адаптировать лого под квадрат

Текущий дизайн в аттаче.

Работы крайне желательны в векторе. Им будет отдаваться предпочтение.