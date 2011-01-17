Необходимо создать логотип для сайта цвид.рф. Ваша цена обязательна.
Логотип для сервиса общения
Необходимо нарисовать логотип для одного сервиса связанного c общением.
Название: TalksHub
Идея банальна: balloon(tooltip), http://www.aspnettooltip.com/images/big_tooltip_control_logo.gif
В остальном фантазию не ограничиваю.
Логотип должен быть горизонтальным и не большим(например как у Твиттера, можно побольше). Должно присутствовать название.
И также дополнительно нужна квадратная версия. Тут вижу два варианта:
- если логотип - фигура и текст отдельно, то в квадратной версии можно использовать только фигуру
- иначе нужно как то адаптировать лого под квадрат
Текущий дизайн в аттаче.
Работы крайне желательны в векторе. Им будет отдаваться предпочтение.
Победитель конкурса
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