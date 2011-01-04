Требуется создать логотип и визитную карточку. Название компании - Gameglobe. Сфера деятельности - сотрудничество с компаниями, разыгрывающими тиражные лотереи. Логотип, желательно, должен обыгрывать лотерейную тематику. Также ...
Логотип
Нужен логотип размером 497х153 с прозрачным фоном (после наложения фон будет белым), формат PNG
Основной заголовок: Web Log Security Analyzer
В качестве фонового текста можно использовать:
id=-1' OR 1=1
Цветовая схема как в приложенном файле.
Возможно применение графических элементов темы хакерской атаки на сайты и защиты от них
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