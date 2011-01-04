Нужен логотип размером 497х153 с прозрачным фоном (после наложения фон будет белым), формат PNG

Основной заголовок: Web Log Security Analyzer

В качестве фонового текста можно использовать:

id=-1' OR 1=1

Цветовая схема как в приложенном файле.

Возможно применение графических элементов темы хакерской атаки на сайты и защиты от них