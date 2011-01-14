Имеем свадебную дисконтную систему под рабочим названием "Свадебный Краснодар". Но в связи с расширением географии деятельности, требуется изменить название. Новое название: "Единая свадебная дисконтная карта" Надо разработать логотип системы и ...
Доработка логотипа
Добрый вечер
Для нового сайта компании, посвященного покрытиям для дерева, необходимо доработать уже имеющийся логотип "под деревянную тематику". Например логотип может выглядеть как вырезанный из дерева или выгравированный на дощечке. Рассматриваются и другие интересные идеи.
Логотип будет помещен в левом верхнем углу сайта www.antiseptik-spb.ru вместо надписи ANALYTICS
Победитель конкурса
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