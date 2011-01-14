Доработка логотипа

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен58 заявок3126 просмотров
#1$40

Добрый вечер

Для нового сайта компании, посвященного покрытиям для дерева, необходимо доработать уже имеющийся логотип "под деревянную тематику". Например логотип может выглядеть как вырезанный из дерева или выгравированный на дощечке. Рассматриваются и другие интересные идеи.

Логотип будет помещен в левом верхнем углу сайта www.antiseptik-spb.ru вместо надписи ANALYTICS

14 лет назад
qweeff
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Ljalka
47 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1
Логотип понравился с первого раза. Очень профессиональная и качественная работа. Полностью доволен сотрудничеством.
Очень ответственный заказчик. Четкое задание, профессиональный подход, доброжелательное отношение. Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

Ljalka
47 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
#1

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