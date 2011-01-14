qweeff

Александр qweeff

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Дизайн вывески магазина

    $100

    Необходимо разработать дизайн вывески магазина лакокрасочных материалов. В дальнейшем стилистика этой вывески будет поддерживаться в других рекламных продуктах (рекламные консоли, рекламные баннеры, или в шапке фирменного сайта www.spb-orion.ru и пр.) Задача: используя существующий логотип (в приложении) ...

    Шапка для сайта
    Фирменный стиль32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать логотип для сети магазинов

    $150

    Необходимо разработать логотип для сети магазинов красок. Название магазинов:"Планета красок Орион". Вот сайт http://spb-orion.ru/ Требования: 1) Желательно чтоб основной логотип орион использовался в логотипе магазина, либо напоминал его по стилистике, необходимо понимать с одного взгляда ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн визитки, конверта, бланка, буклета

    $200

    Необходимо разработать визитку, фирменный бланк, почтовый конверт, и еворбуклет А4 (с двумя сгибами). Логотип и варианты старого дизайна во вложении, необходимо нарисовать что-то новое, сохранив по возможности фирменные цвета. Визитки и бланк с точно такими ...

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Макет визитки, конверта, бланка и евробуклета

    $200

    Необходимо разработать визитку, фирменный бланк, почтовый конверт, и еворбуклет А4 (с двумя сгибами). Логотип и варианты старого дизайна во вложении , необходимо нарисовать что-то новое, сохранив по возможности фирменные цвета. Визитки и бланк с ...

    Верстка полиграфии3 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка логотипа

    $40

    Добрый вечер Для нового сайта компании, посвященного покрытиям для дерева, необходимо доработать уже имеющийся логотип "под деревянную тематику". Например логотип может выглядеть как вырезанный из дерева или выгравированный на дощечке. Рассматриваются и другие интересные идеи. Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
White_Tiger
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Необходимо разработать логотип для сети магазинов
Было очень приятно работать с Александром. Задача поставлена четко, оплату совершил без задержек. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Дмитрий сразу понял какой логотип мы хотим. Очень опытный дизайнер, на все пожелания реагировал сразу и работу сделал отлично. Рекомендуем.
Ответный отзыв
TrumpArt
Артур 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визитки, конверта, бланка, буклета
Александр Евгеньевич - уникальный заказчик! Он точно представляет конечный результат работы, что очень облегчает сотрудничество. Он вежлив, оплату работы произвел без задержек. Работать с этим человеком - удовольствие!
Работы Артура сразу понравились, на все пожелания реагировал оперативно, полностью довольны сотрудничеством! Рекомендуем, очень талантливый дизайнер!
Ответный отзыв
Ljalka
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Доработка логотипа
Очень ответственный заказчик. Четкое задание, профессиональный подход, доброжелательное отношение. Рекомендую всем!!!
Логотип понравился с первого раза. Очень профессиональная и качественная работа. Полностью доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Дизайн этикетки для растворителя
Полностью удовлетворен сотрудничеством. Все многочисленые исходные данные были предоставлены сразу и в полном объеме. Задача сформулирована четко. Предоплата и оплата выполнены. Мои рекомендации.
Работой очень доволен. Поправок практически не было, макет понравился с первого раза. Чувствуется профессионализм и опыт. Рекомендую.
Ответный отзыв