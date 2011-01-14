Необходимо разработать дизайн вывески магазина лакокрасочных материалов. В дальнейшем стилистика этой вывески будет поддерживаться в других рекламных продуктах (рекламные консоли, рекламные баннеры, или в шапке фирменного сайта www.spb-orion.ru и пр.) Задача: используя существующий логотип (в приложении) ...
- $100Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Необходимо разработать логотип для сети магазинов красок. Название магазинов:"Планета красок Орион". Вот сайт http://spb-orion.ru/ Требования: 1) Желательно чтоб основной логотип орион использовался в логотипе магазина, либо напоминал его по стилистике, необходимо понимать с одного взгляда ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Необходимо разработать визитку, фирменный бланк, почтовый конверт, и еворбуклет А4 (с двумя сгибами). Логотип и варианты старого дизайна во вложении, необходимо нарисовать что-то новое, сохранив по возможности фирменные цвета. Визитки и бланк с точно такими ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $200
Необходимо разработать визитку, фирменный бланк, почтовый конверт, и еворбуклет А4 (с двумя сгибами). Логотип и варианты старого дизайна во вложении , необходимо нарисовать что-то новое, сохранив по возможности фирменные цвета. Визитки и бланк с ...Верстка полиграфии3 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $40
Добрый вечер Для нового сайта компании, посвященного покрытиям для дерева, необходимо доработать уже имеющийся логотип "под деревянную тематику". Например логотип может выглядеть как вырезанный из дерева или выгравированный на дощечке. Рассматриваются и другие интересные идеи. Логотип ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Необходимо разработать этикетку для растворителей: 646, уайт-спирит, ацетонВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад