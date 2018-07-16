Необходимо разработать фирменный стиль для видеопроекта живых выступлений в студии звукозаписи. Ролик-заставка уже есть, нужно разработать статичную заставку с названием группы и датой, фото №1, а так же плашки названия песен и группы в течении ...
Дизайн вывески магазина
Необходимо разработать дизайн вывески магазина лакокрасочных материалов. В дальнейшем стилистика этой вывески будет поддерживаться в других рекламных продуктах (рекламные консоли, рекламные баннеры, или в шапке фирменного сайта www.spb-orion.ru и пр.)
Задача: используя существующий логотип (в приложении) добавить надпись "Центр Профессиональных Красок", скомпоновать это в единую форму.
Размер: Вывеска вытянутой прямоугольной формы.
Цвета: желательно использовать фирменный стиль нашего сайта www.spb-orion.ru или основного партнера www.remmers.com
Пожелания к стилю: узнаваемый, строгий, профессиональный, обозначающий высокое качество продукции высшего ценового диапазона.
С победителем возможно дальнейшее сотрудничество по разработке дизайна оформления всего магазина.
Уважаемые участники, изменять существующий логотип не нужно, только добавить к нему надпись и скомпоновать в своего рода новый логотип.
Как вариант можно использовать надпись "Профи Центр Красок" она более короткая и удобная для компоновки.
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