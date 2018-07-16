Фирменный стиль на основе логотипа

Хотим полностью поменять фирменный стиль нашей компании. Мы работаем на фармацевтическом рынке и занимаемся обучением провизоров, фармацевтов и в скором будущем врачей через собственную платформу удаленного обучения. Все наши заказчики это фармацевтические компании, но основная ...