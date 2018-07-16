Фирменный стиль для видеопроекта

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Закрыт10 заявок228 просмотров

Необходимо разработать фирменный стиль для видеопроекта живых выступлений в студии звукозаписи. Ролик-заставка уже есть, нужно разработать статичную заставку с названием группы и датой, фото №1, а так же плашки названия песен и группы в течении видео, возможно анимированные, как логотип в первой заставке, фото №2. Для монтажа в Adobe Premier, формат проект афтер эффекта, аер 

Образец ролика можно посмотреть по ссылке https://fex.net/327263656509

7 лет назад
vg_abrisart
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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