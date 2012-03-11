Макет визитки, конверта, бланка и евробуклета

Необходимо разработать визитку, фирменный бланк, почтовый конверт, и еворбуклет А4 (с двумя сгибами). Логотип и варианты старого дизайна во вложении , необходимо нарисовать что-то новое, сохранив по возможности фирменные цвета. Визитки и бланк с точно такими же параметрами как и в старой версии (размер и т.д). В конвертах будет изменение: в левом верхнем углу адрес и индекс отправителя (ООО "Орион" 198188 Санкт-Петербург, ул. Возрождения 42) можно еще добавить адрес сайта, правый верхний угол чистый для марок, в левом нижнем- поле для написания индекса (как на обычных конвертах 6 прямоугольничков с черными полосками как требует почта) в правом нижнем тоже по почтовым правилам: Кому...Куда.. и индекс. Сам рисунок где-то слева между индексом и адресом отправителя. Размеры и параметры как в старом варианте.

По поводу евробуклета - это будет визитной карточкой фирмы, должно быть красиво лаконично, запоминалось, подчеркивало серьезный статус фирмы. Буклет будет представлять из себя обычный лист А4 с двумя сгибами. На первой страничке логотип и подпись "Лакокрасочная продукция" на последней схема проезда и контактные данные. Пример во вложении. Для понимания чем занимается фирма сайт: www.spb-orion.ru

Основные критерии для дизайна: строго и красиво, остальное свобода фантазии. Полное техническое задание и точные требования к макету буклета, тексты, реквизиты для бланка, и все остальное будет выслано победителю отдельно.