Приватно для Петрушевской Татьяны

Верстка полиграфииЗавершен6 заявок150 просмотров
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Разработать рекламную листовку для детского центра

12 лет назад
cedora
Марина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$20
4 дня
Работа выполнена в срок, все отлично. Работаем дальше, рекомендую.
Все на высшем уровне. Отличнейший заказчик. Всем рекомендую. Сотрудничаем дальше.
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