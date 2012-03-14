Разработать шаблон буклета на спортивную тематику.

$50
Верстка полиграфииЗавершен22 заявки266 просмотров
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Разработать шаблон буклета на спортивную тематику.

Сканированный образец буклета, который нравится, прилагаю. Сделать надо в таком же стиле.

Основная задача сделать абстрактную подложку, как в примере. Одна подложка должна быть желтая, другая синяя, третья красная. Сделать надо 4 странички буклета: главная страничка (обложка), страничка содержания, страница с фотографией и страничка с инфой.

Предложения?

12 лет назад
MediaVision
Александр 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Lorik1404
Лариса 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
30 отзывов
12 лет назад
$35
2 дня
Хороший дизайнер! Работой доволен!
Благодарю за сотрудничество.
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