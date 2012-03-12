Картинка на футболки и кружки

сделать макет флаер . 2 сторонний Тема - 1- изготовление фотосувениров и поздравлений . прикольные футболки. кружки итд . фотогравировка. . 2 сторона адреса точек.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна картинка для переноса её на футболки и кружки для подарков-сувениров с сайта www.gol.ee. Ничего сложного не требуется, главное чтобы было простенько и со вкусом, и отражала бы тему сайта. Картинка нужна для переноса на белый фон. При выборе исполнителя большое внимание будет уделено портфолио.
p.s. требуются эксклюзивные права на использование картинки, картинка не должна нарушать чьи либо сторонние авторские права.
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