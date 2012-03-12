Картинка на футболки и кружки

Нужна картинка для переноса её на футболки и кружки для подарков-сувениров с сайта www.gol.ee. Ничего сложного не требуется, главное чтобы было простенько и со вкусом, и отражала бы тему сайта. Картинка нужна для переноса на белый фон. При выборе исполнителя большое внимание будет уделено портфолио.

p.s. требуются эксклюзивные права на использование картинки, картинка не должна нарушать чьи либо сторонние авторские права.