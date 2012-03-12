Картинка на футболки и кружки

Верстка полиграфииЗавершен9 заявок173 просмотра
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Нужна картинка для переноса её на футболки и кружки для подарков-сувениров с сайта www.gol.ee. Ничего сложного не требуется, главное чтобы было простенько и со вкусом, и отражала бы тему сайта. Картинка нужна для переноса на белый фон. При выборе исполнителя большое внимание будет уделено портфолио.

p.s. требуются эксклюзивные права на использование картинки, картинка не должна нарушать чьи либо сторонние авторские права.

12 лет назад
alu
47 летЭстония
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$60
2 дня
Был очень рад сотрудничеству, всё было выполнено в срок, на высоком уровне и очень креативно =) Рекомендую всем.
Отлично поработали. Александр - очень внимательный заказчик и приятный в общении человек. Оплата - моментальная. Спасибо. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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