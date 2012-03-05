Срочная работа - разработка макетов навигации

Срочная, простая работа – Разработка макетов навигационных табличек

СРОК ДО – 9 марта 2012 время 9:00

Оплата – 500 грн.

Оплата на карту «Приват-банка» по факту в день выполнения.

Перед выполнением всего объема показать первый макет.

Требования к макету:

Все таблички соответсвуют одному образцу.

Кол-во табличек прибл. 100 шт. - 30% повторы содержания, нужно менять только номера.

Каждая табличка – отдельный .jpeg файл с указанием номера таблички, и фактических размеров в мм.

Шрифт – CG Omega 60pt, цвет – серебро.

Цвет фона - RAL 4007.

Цвет рамы – серебро.

На табличках текстовка в трех языках, для вариантов текстовок, которые одинаково пишутся на русском и украинском используется одно написание.

Данные в работу по электронной почте.