Дизайн этикеток, обработка фотографий

Верстка полиграфииЗакрыт14 заявок235 просмотров
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Требуется человек для изготовления дизайна этикеток и фотографий продукции.

От Вас примеры и стоимость работы.

12 лет назад
GeneIvan
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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