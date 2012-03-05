Дизайн визитки и листовки

$50
Верстка полиграфииЗакрыт34 заявки265 просмотров
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Требуется разработать визитку и подобную листовку. Ничего сложного. Тема - микронаушник для студентов. примеры подобных вещей покажу. Недорого.

12 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад