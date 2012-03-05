Дизайн визитки и листовки

Требуется человек для изготовления дизайна этикеток и фотографий продукции. От Вас примеры и стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать визитку и подобную листовку. Ничего сложного. Тема - микронаушник для студентов. примеры подобных вещей покажу. Недорого.
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