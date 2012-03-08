Макет флаера

$10
Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок258 просмотров
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сделать макет флаер . 2 сторонний Тема - 1- изготовление фотосувениров и поздравлений . прикольные футболки. кружки итд . фотогравировка. . 2 сторона адреса точек.

12 лет назад
samdim51
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lilit2011
Людмила 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
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