Вёрстка ч/б инструкции

Верстка полиграфииЗавершен1 заявка188 просмотров
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Нужно сверстать инструкцию для электронного устройства.

На входе: текст и картинки, которые нужно доработать (убрать надписи на русском и заменить их при вёрстке на английские), а так же образец уже свёрстанной похожей инструкции, откуда берём формат, стиль и тд. Так же прилагаю её исходник в indd - всё это смотрите в аттаче.

На выходе: pdf 150dpi с кликабельным меню (это будет электронный документ) + исходники (indd предпочтительнее).

Стоимость и сроки. Спасибо.

12 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Roscherk17
Елена 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$30
2 дня
Оперативно и качественно выполнила задачу. Буду обращаться впредь.
Отличный заказчик. Очень довольна - коротко и понятно, оплата моментальная. Рекомендую.
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