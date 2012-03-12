Вёрстка ч/б инструкции

Нужно сверстать инструкцию для электронного устройства.

На входе: текст и картинки, которые нужно доработать (убрать надписи на русском и заменить их при вёрстке на английские), а так же образец уже свёрстанной похожей инструкции, откуда берём формат, стиль и тд. Так же прилагаю её исходник в indd - всё это смотрите в аттаче.

На выходе: pdf 150dpi с кликабельным меню (это будет электронный документ) + исходники (indd предпочтительнее).

Стоимость и сроки. Спасибо.