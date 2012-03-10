Разработка визиток кафе

$50
Верстка полиграфииЗавершен4 заявки114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Новому кафе необходима стильная визитка! в прикрепленном файле находится логотип кафе. На одной стороне визитки могут находиться логотип кафе и фото интерьера, а на другой контактная информация и схема проезда!

http://www.enzo.relax.by/

12 лет назад
limonadik
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariny
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$10
2 дня
Креативный подход к решению поставленной задачи! Очень хорошее, быстрое и ответственное исполнение) всем советую Марину!
Владислав - надежный и ответственный заказчик. Побольше бы таких. Интересно было работать. Спасибо.