Необходимо нарисовать флаер для кафе

Срочная, простая работа – Разработка макетов навигационных табличек СРОК ДО – 9 марта 2012 время 9:00 Оплата – 500 грн. Оплата на карту «Приват-банка» по факту в день выполнения. Перед выполнением всего объема ...
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Новому кафе для раскрутки (распространения) необходим стильный флаер! в Прикрепленном файле находятся логотип кафе, 2 фото интерьера! На флаере должны размещаться: фото интерьера, логотип кафе, контактная информация и схема проезда!
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