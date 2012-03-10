Необходимо нарисовать флаер для кафе

$50
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Новому кафе для раскрутки (распространения) необходим стильный флаер! в Прикрепленном файле находятся логотип кафе, 2 фото интерьера! На флаере должны размещаться: фото интерьера, логотип кафе, контактная информация и схема проезда!

12 лет назад
limonadik
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
1 день
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Спасибо Елене за внимательный подход к желаниям заказчика! Работа выполнена очень быстро и качественно! Наверняка буду еще обращаться)
Спасибо за интересный проект. Хороший, вежливый заказчик, оплата вовремя. Приятно было сотрудничать. Всем рекомендую!