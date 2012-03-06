Сконвертировать вордовский документ в pdf

Новому кафе необходима стильная визитка! в прикрепленном файле находится логотип кафе. На одной стороне визитки могут находиться логотип кафе и фото интерьера, а на другой контактная информация и схема проезда! http://www.enzo.relax.by/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сконвертировать doc в pdf сохранив форматирование и добавив кликабельные ссылки.
Вордовский документ из 40 страниц. Необходимо добавить в него кликабельный нижний колонтитул (графика и текст) ведущий на заданный сайт, оформить первую страницу растровой картинкой (мы ее предоставим), сделать ссылки из содержания документы на соответствующие ее разделы.
В итоге должен получитсья аккуратно оформленый pdf-документ.
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