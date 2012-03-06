Сконвертировать вордовский документ в pdf

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Необходимо сконвертировать doc в pdf сохранив форматирование и добавив кликабельные ссылки.

Вордовский документ из 40 страниц. Необходимо добавить в него кликабельный нижний колонтитул (графика и текст) ведущий на заданный сайт, оформить первую страницу растровой картинкой (мы ее предоставим), сделать ссылки из содержания документы на соответствующие ее разделы.

В итоге должен получитсья аккуратно оформленый pdf-документ.

12 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад