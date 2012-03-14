Дизайн рекламного объявления формат А5

$20
Верстка полиграфииЗавершен23 заявки253 просмотра
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Необходимо создать листовку формата А5

12 лет назад
KapitanAmerika
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
Работа была выполнена в оговоренный строк, с первого же варианта все понравилось. Спасибо)
Хороший заказчик и интересный проект. Работа оплачена своевременно. Рекомендую для сотрудничества.
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