Макет для уличного биллборда

Есть макет визитки, нужно сделать макет уличного билборда разиером 2 на 3.1 метра в этом же стиле и перевести в нужные форматы под требования печати визитку и макет билборда.

Визитка и требования во вложенных файлах. Бюджет 1000 руб. сложного там ничего нет и работы на 17 минут.