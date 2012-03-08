Макет для уличного биллборда

Нужна картинка для переноса её на футболки и кружки для подарков-сувениров с сайта www.gol.ee. Ничего сложного не требуется, главное чтобы было простенько и со вкусом, и отражала бы тему сайта. Картинка нужна для переноса на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет визитки, нужно сделать макет уличного билборда разиером 2 на 3.1 метра в этом же стиле и перевести в нужные форматы под требования печати визитку и макет билборда.
Визитка и требования во вложенных файлах. Бюджет 1000 руб. сложного там ничего нет и работы на 17 минут.
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