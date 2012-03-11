Необходимо сделать визитку сайта

Верстка полиграфииЗавершен7 заявок134 просмотра
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Необходимо сделать визитку для сайта nanoapple.ru в КорелДро

Необходимо вставить логотип с сайта nanoapple.ru и

Большими буквами

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Брендовые чехлы!

Настройка iPad 2 и iPhone 4 на дому!

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Почта : [email protected]

Сайт : http://www.nanoapple.ru

Телефон: (495) 662-20-50

Сделать красиво, на усмотрение автора в тонах сайта

12 лет назад
radist81
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
$15
1 день
Не сразу попала в точку. Но со второго раза всё устроило, что подверждает профессионализм исполнителя, всё переделала как нужно. Буду рекомендовать!!!
Сотрудничеством осталась довольна. Заказчик знает, что хочет, и добивается этого, направив в нужное русло. Своевременно решаются все вопросы, оглашаются все требования. Мгновенная оплата— сразу после утверждения. Рекомендую работать с этим заказчиком.
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