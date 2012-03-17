Алена замечательный исполнитель. Заполнила сайт грамотно, красиво, приложив к этому процессу еще и творческую составляющую. При всем этом еще и во время. Не смотря на то что проект слегка затянулся, Алена подошла к этому с пониманием. Всем рекомендую, при этом мы с Аленой продолжаем сотрудничество.