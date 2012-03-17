cedora

Марина cedora

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Написание статей
Написание статей
Спасибо, Марина, за интересный заказ, четкую формулировку ТЗ и своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный исполнитель!!!
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Veterrr
Алёна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта готовым контентом
Отличный заказчик, интересные задачи, своевременная оплата.
Алена замечательный исполнитель. Заполнила сайт грамотно, красиво, приложив к этому процессу еще и творческую составляющую. При всем этом еще и во время. Не смотря на то что проект слегка затянулся, Алена подошла к этому с пониманием. Всем рекомендую, при этом мы с Аленой продолжаем сотрудничество.
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dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработка готового сайта в Джумла
Joomla
Рекомендую
Дмитрий оказался отличным специалистом. Выполнил все точно и в срок, без предоплаты. Работой довольна на 100% все корреректировки и замечания вносил своевременно. Помимо всего еще и приятный в общении человек. Продолжаю с ним работать по другим задачам. Рекомендую.
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bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Срочно требуется баннер рекламный
Марина - отличный заказчик. Интересное задание,всегда на связи, быстрая проверка и моментальная оплата. Буду рад сотрудничать ещё. Мои наилучшие рекомендации!
Александр в очень сжатые сроки выполнил работу. при этом на отличном профессиональном уровне. Спасибо большое, будем сотрудничать и дальше!
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deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Приватно для deart
Спасибо, Марина. Очень рада такому сотрудничеству. Все супер, одно удовольствие. Замечательный заказчик, побольше таких людей.
Работа выполнена на 100% Я очень довольна результатом! Татьяна очень профессиональный и креативный специалист. Рада такому сотрудничеству!
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