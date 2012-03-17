написание статьи для сайта
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Необходимо сделать калькулятор по подбору праздников. Типовой был уже сайте, но после BackUp пропал. В админке его не существует. Остался только шаблон в php. Пример такого какой был во вложении. Сроки исполнения - СРОЧНО. Так ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по модулям Джумлы, чтобы создать шаблоны для заполнения. Во вложении схема шаблонаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Предлагаем Вам принять участие в переработке сайта праздников. Что надо сделать? 1. Структура переделки во вложении 2. Наполнение контентаHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
1) во 2-м блоке, где "самое популярное" сделать 3 разных столбца: 1-е самое популярное и в нем будет 3 программы, на наш выбор (вертикально вниз) 2-е спец. предложения 3-е виео ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нашему агентству детских праздников "Седора" (вы его можете увидеть в прикрепленном файле) нужен новый логотип. У нас есть старый и он нам очень нравиться, но нужно сделать новый логотип, более современный, креативный, трендовый что ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Детскому центру «Седора» срочно требуется дизайнер для проекта. Необходимо разработать банер рекламный 2х2 метра по тематике Angry Birds (Энгри Бёрдс) Логотип есть, разрабатывать не надо. Примерный вид банера в файле. Работа срочная, ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов для сайта об услугах агентства. В своем предложении о сотрудничестве просьба указать ссылку на портфолио, опыт работы, желательно отзывы клиентов, стоимость и сроки работы. Сайт ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
Создать дизайн благодарственного письмаИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется обработать 20 фото (художественная обработка). Заказ СРОЧНЫЙ до вечера 3.06.Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создать и нарисовать дипломы вознаграждения детей для детского центра "Седора"Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Разработать рекламную листовку для детского центраЗавершен13 лет назад
- $50
Уважаемые коллеги, доброго времени суток. Общественной добровольческой организации "Добрый огонь" очень нужна ваша помощь. Нам нужно создать сайт (с нуля) и разработать фирменный стиль. Сайт-визитка, чтобы ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать рисунок (накатку) на дискЗавершен13 лет назад
Создать дизайн накатки для дискаЗавершен13 лет назад
Уважаемые коллеги, доброго времени суток. Общественной добровольческой организации " Добрый огонь" очень нужна ваша помощь. Нам нужно создать фирменный стиль (что-то в этом роде), можно упрощенный вариант: ...Фирменный стиль7 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать дизайн приглашения для детского праздника.Завершен13 лет назад
Требуется доработать готовый сайт детского центра (агентства по организации детских праздников) в Joomla. Необходимо установить плагин joomsocial на сайт. Плюс возможно рассмотрение варианта о дальнейшем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов для сайта об услугах агентства. В своем предложении о сотрудничестве просьба указать ссылку на портфолио, опыт работы, желательно отзывы клиентов, стоимость и сроки работы. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Для новой услуги агентства детских праздников нужно создать грамотную презентацию в PowerPoint. Цель презентации: ознакомление потенциальных заказчиков с услугой (PR) и "продающий" акцент Текст частично имеется, возможно нужно дописать текст или ...Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад