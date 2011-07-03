Статьи для сайта (наполнение контентом)

Требуется рерайт 100 тыс знаков (50*2000 бп). Тематика - недвижимость. Исходники ваши, ключи даю. Указываем срок и цену за всё. P.S. Друзья, не пишите в предложении свой прайс-лист на услуги. Прочитайте задание и проставьте цену и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для написания текстов для сайта об услугах агентства.
В своем предложении о сотрудничестве просьба указать ссылку на портфолио, опыт работы, желательно отзывы клиентов, стоимость и сроки работы.
Сайт уже имеет частичное наполнение, www.cedora.ru но нужно добавить некоторые услуги.
Необходим человек, на долгое сотрудничество, для написание новостей и статей о новых продуктах.
Предпотение будет отдаваться людям, готовым самостоятельно вносить контент на сайт (знание джумла)
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