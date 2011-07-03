Статьи для сайта (наполнение контентом)

Саша в срок выполнила тестовую статью, за что ей спасибо. Текст получился хорошим, грамотным, уже висит на сайте и красуется.. Принято было решение работать с ней дальше. Но получив отзыв, оплату тестовой статьи, и новое ТЗ у Сашивдруг случился внеплановый переезд, о котором она сообщила уже просрочив 1 день срока выполнения того самого ТЗ. В общем, думайте сами.