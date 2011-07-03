Статьи для сайта (наполнение контентом)

КопирайтингЗавершен22 заявки357 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется копирайтер для написания текстов для сайта об услугах агентства.

В своем предложении о сотрудничестве просьба указать ссылку на портфолио, опыт работы, желательно отзывы клиентов, стоимость и сроки работы.

Сайт уже имеет частичное наполнение, www.cedora.ru но нужно добавить некоторые услуги.

Необходим человек, на долгое сотрудничество, для написание новостей и статей о новых продуктах.

Предпотение будет отдаваться людям, готовым самостоятельно вносить контент на сайт (знание джумла)

12 лет назад
cedora
Марина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранные исполнители
bemba
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$2
5 дней
Светлана выполнила тестовое задание на отлично, хороший, грамотный, интересный текст в срок и точно по заданию. Продолжаем с ней работать. Приятный в общении человек, понятливый, рекомендую. Светлане спасибо за работу!
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 дней назад
12 лет назад
$2
5 дней
Саша в срок выполнила тестовую статью, за что ей спасибо. Текст получился хорошим, грамотным, уже висит на сайте и красуется.. Принято было решение работать с ней дальше. Но получив отзыв, оплату тестовой статьи, и новое ТЗ у Сашивдруг случился внеплановый переезд, о котором она сообщила уже просрочив 1 день срока выполнения того самого ТЗ. В общем, думайте сами.
Марина отличный заказчик и приятный в общении человек. Вежливое общение, понятные пожелания, своевременная оплата, что еще нужно для успешного сотрудничества? Правда, маленькие объемы и по текстам много правок (не грамматика и стилистика, а "сделать помпезнее"), но угадывать желания заказчика и есть работа фрилансера, не правда ли?
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