Приватно для Петрушевской Татьяны

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Разработать рисунок (накатку) на диск

12 лет назад
cedora
Марина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$35
10 дней
Работа выполнена наилучшим образом и в срок. Татьяна сделала несколько вариантов дизайна, т.е. дала возможность выбора. С пониманием подошла к задержке принятия работы, из-за большой загруженности, так что за это Тане отдельное спасибо. Очень приятно работать с профессиональным, креативным человеком.
Спасибо, Марине. Все отлично. Очень довольна сотрудничеством!!! Очень положительный, ответственный и понимающий заказчик, всегда приятно работать.