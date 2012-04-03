Приватно для Петрушевской Татьяны

Разработать рекламную листовку для детского центра
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать рисунок (накатку) на диск
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Требуется придумать интересную идею и дизайн листовки, по типу рекламной открытки. Формат А6, две стороны. Текст готов. Есть логотип компании в .psd. На выходе готовый макет для печати. Подробности в личном общении. Оплата по результату. От вас цена.Завершен12 лет назад
- $50
Разработать шаблон буклета на спортивную тематику. Сканированный образец буклета, который нравится, прилагаю. Сделать надо в таком же стиле. Основная задача сделать абстрактную подложку, как в примере. Одна подложка должна быть желтая, другая синяя, третья красная. Сделать надо ...Завершен12 лет назад
Разработать дизайн каталога 3 варианта для выбора Сверстать каталог продукции, формат А4, 4+4, обложка 4 стр+ внутренний блок примерно 70-80 стр. интересует цена на дизайн и верстку, тексты и фотографии, логотипы предоставляются. Сделайте ваше предложение с ценами и ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать визитку для сайта nanoapple.ru в КорелДро Необходимо вставить логотип с сайта nanoapple.ru и Большими буквами -------------------------------------------- Брендовые чехлы! Настройка iPad 2 и iPhone 4 на дому! --------------------------------------------- Почта : [email protected] Сайт : http://www.nanoapple.ru Телефон: (495) 662-20-50 Сделать красиво, на ...Завершен12 лет назад
- $20
Необходимо создать листовку формата А5Завершен12 лет назад
- $50
Нужно заменить английский текст на русский перевод ( перевод сделан) в PDF буклете.Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт12 лет назад
требуется создать черно белую рекламу в газету для компьютерного сервиса 90*50мм,обращаться в скайп alexander57915Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть макет визитки, нужно сделать макет уличного билборда разиером 2 на 3.1 метра в этом же стиле и перевести в нужные форматы под требования печати визитку и макет билборда. Визитка и требования во вложенных файлах. ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна картинка для переноса её на футболки и кружки для подарков-сувениров с сайта www.gol.ee. Ничего сложного не требуется, главное чтобы было простенько и со вкусом, и отражала бы тему сайта. Картинка нужна для переноса на ...Завершен12 лет назад