Дизайн и верстка каталога керамической плитки

Разработать дизайн каталога 3 варианта для выбора

Сверстать каталог продукции, формат А4, 4+4, обложка 4 стр+ внутренний блок примерно 70-80 стр.

интересует цена на дизайн и верстку, тексты и фотографии, логотипы предоставляются.

Сделайте ваше предложение с ценами и сроками.

Просьба тем, у кого нет портфолио на сайте и опыта подобной работы не беспокоиться.

Предложения оставляйте тут

в случае заинтересованности я первым выйду на связь.