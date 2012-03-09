Дизайн и верстка каталога керамической плитки

Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок204 просмотра
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Разработать дизайн каталога 3 варианта для выбора

Сверстать каталог продукции, формат А4, 4+4, обложка 4 стр+ внутренний блок примерно 70-80 стр.

интересует цена на дизайн и верстку, тексты и фотографии, логотипы предоставляются.

Сделайте ваше предложение с ценами и сроками.

Просьба тем, у кого нет портфолио на сайте и опыта подобной работы не беспокоиться.

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в случае заинтересованности я первым выйду на связь.

12 лет назад
den2607
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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