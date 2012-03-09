Дизайн и верстка каталога керамической плитки

Разработать шаблон буклета на спортивную тематику. Сканированный образец буклета, который нравится, прилагаю. Сделать надо в таком же стиле. Основная задача сделать абстрактную подложку, как в примере. Одна подложка должна быть желтая, другая синяя, третья красная. Сделать надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн каталога 3 варианта для выбора
Сверстать каталог продукции, формат А4, 4+4, обложка 4 стр+ внутренний блок примерно 70-80 стр.
интересует цена на дизайн и верстку, тексты и фотографии, логотипы предоставляются.
Сделайте ваше предложение с ценами и сроками.
Просьба тем, у кого нет портфолио на сайте и опыта подобной работы не беспокоиться.
Предложения оставляйте тут
в случае заинтересованности я первым выйду на связь.
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