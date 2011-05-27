Создание презентации

Нужно срочно подобрать шрифт подправьте, пожалуйста, логотип (FreeStyle Курсив, приподнятый), чтобы был больше похож на себя в Logo.doc. И подпись под ним можно сделать немного симпатичнее. по факту, договоримся. Сделать сегодня как можно скорее