Нужно срочно подобрать шрифт

подправьте, пожалуйста, логотип

(FreeStyle Курсив, приподнятый), чтобы был больше похож на себя в Logo.doc. И подпись

под ним можно сделать немного симпатичнее.

по факту, договоримся. Сделать сегодня как можно скорее