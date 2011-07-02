Доработка готового сайта в Джумла

Необходимо сделать программу поиска информации по сайту согласно шаблону, на входе программы указывается домен и набор шаблонов. программа складирует результаты поиска в бд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать готовый сайт детского центра (агентства по организации детских праздников) в Joomla.
Необходимо установить плагин joomsocial на сайт.
Плюс возможно рассмотрение варианта о дальнейшем сотрудничестве на постоянной основе, т.е. поддержка сайта.
В письме прошу указывать стоимость работ.
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