Доработка готового сайта в Джумла

Веб-программированиеЗавершен11 заявок221 просмотр
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Требуется доработать готовый сайт детского центра (агентства по организации детских праздников) в Joomla.

Необходимо установить плагин joomsocial на сайт.

Плюс возможно рассмотрение варианта о дальнейшем сотрудничестве на постоянной основе, т.е. поддержка сайта.

В письме прошу указывать стоимость работ.

12 лет назад
cedora
Марина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dema8912
Дмитрий 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Дмитрий оказался отличным специалистом. Выполнил все точно и в срок, без предоплаты. Работой довольна на 100% все корреректировки и замечания вносил своевременно. Помимо всего еще и приятный в общении человек. Продолжаю с ним работать по другим задачам. Рекомендую.
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