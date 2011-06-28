Парсер/конвертер xml в csv

Требуется анимировать во flesh горящие предложения, для сайта sun-line.com.ua, слева картинка. Что именно нужно. Необходимо сделать 3 вкладки. как сейчас на картинке, эти вкладки должны меняться при наведении на них курсора мыши, т.е есть к примеру три ...