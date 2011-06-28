Натяжка на Shop-Script

Необходимо (коротко): 1. На 1 странице сайта поместить уже сверстанную страницу. (страница с вариантами оплаты) 2. При нажатии на кнопку "Выбрать" пользователь переходит в новое окно, где нужно поместить сверстанную страницу с формой. 3. После того, как пользователь ...