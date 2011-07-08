Cкрипт php, собирающий данные об аукционах доменов

Требуется написать скрипт на php собирающий и обрабатывающий данные об аукционах доменов на разных сайтах.

Алгоритм работы скрипта:

1) Программа скачивает несколько .csv файлов по указанным адресам:

http://auction.nic.ru/freeing/list.cgi

http://www.reg.ru/newdomain/rereg (после регистрации внизу будет кнопка "выгрузить список")

https://partner.r01.ru/AUCTION/

http://www.webnames.ru/auction/closing.pl?perpage=100

http://mastername.ru/freeing/

+ особняком стоит https://auctions.godaddy.com/trpHome.aspx (в "Predefined" выбираем опцию Expiring), csv я не нашел, надо либо парсить html, либо разбираться с их инструментами - https://auctions.godaddy.com/trpTools.aspx

2) Из файлов (или того, что отпарсила) получает и приводит к единому виду дату окончания аукциона, текущую стоимость, регистратора (сайт, с которого парсили), домен, затем определяет параметры домена (ТИЦ, склейку ЯК, дату освобождения по whois):

- Определяем ТИЦ и склейку: http://bar-navig.yandex.ru/u?ver=2&url=http://design.ru&show=1

ТИЦ это value для tcy, если имя домена отличается от url domain или yaca url (варианты с www и без считаются одинаковыми), то домен склеен.

- ЯК: из урла выше берем , если он пустой, сайт не в ЯК. Если не пустой, то ищем http://search.yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/design.ru: если там есть, то это номальный ЯК, если есть только в bar-navig, то это "скрытый ЯК".

- Дата освобождения - любой whois.

3) Представляет все данные, подходящие под заданные условия ( ( "ТИЦ">0 или "ЯК" или "скрытый ЯК" ) И "не склеен" И "Освобождается не позже, чем через неделю"), в удобном виде на странице. (прим: скрытый ЯК подходит, но визуально должен отличаться от обычного ЯК). Домены не подходящие под эти условия можно удалять сразу.

Для каждого регистратора создается своя таблица, домены в ней сортируются сначала по не пустому ЯК, затем по дате освобождения (освобождается скоро - в таблице раньше), затем по ТИЦ (от большего к меньшему)

Требования к работе скрипта:

- Активация скрипта (сбор доменов и данных) должна быть при обращении к скрипту так, чтобы можно было дергать его по крону (запускать буду локально). Отображение результатов, соответственно, на отдельной странице.

- Старые данные (т.е. данные о доменах аукцион для которых завершился) должны удаляться из базы

- Все настройки (адреса .csv файлов, регулярки для получения параметров, условия отображения доменов) должны находиться в одном месте в начале кода, чтобы их можно было легко и быстро отредактировать

- Таблицы с данными должны быть красиво оформлены (отмечу: в ЯК отображается содержимое , скрытый и не скрытый ЯК визуально отличаются). Можно сделать все просто, но аккуратно.

- Код должен быть красивым и структурированным

- Код должен быть подробно прокомментирован

Еще:

Если есть вопросы по работе программы - задавайте.

Выслушаю предложения по срокам и стоимости.

Оплата - по факту или безопасная сделка.