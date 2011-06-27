Нужно написать пхп скрипт для работы с анкетными данными.

Как он работает: Менеджер создаёт новую запись. Заполняет данные в поля формочки (всего около 40-ка полей), жмёт "Готово" и запись ложится в БД MySQL.

Все записи потом можно просматривать, редактировать и удалять.

ИМХО 3 файла должно получиться:

- html формочка для заполнения анкеты

- html формочка для просмотра/редактирования/удаления записей

- php-скрипт который работает с БД.

Особенности:

Данные из БД потом буду выгружать, так что без бардака в ней :)