Консультации по Flex

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Нужны консультации опытного флэшера для написания клиентской части видеочата.

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12 лет назад
ddouble
Эдик 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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    Веб-программирование5 заявок
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    12 лет назад

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    Веб-программирование1 заявка
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    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад