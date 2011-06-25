Требуется написать галерею

Срочно уважаемые программисты, Нужно сделать 301 редирект сайт перенесли на новый двигатель .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна Галлерея схожая с интерфейсом и дизайном http://stalkerz.ru/?a=gallery
ТЗ:
1)Список Пользователей (Список слева)
1.1)Вывод списков пользователей,у которых есть хотябы 1 фотография
1.2)Список пользователей : Баллы начислаются голосованием 1 голос 0.01 рейтинг
1.3)Список пользователей : Количество Фотографий
1.4)Список пользователей : Количество Альбомов
1.5)Постраничная Навигация
2)Поиск по Галлереи
2.1)Поиск по нику
2.2)Поиск по клану
2.3)Поиск по Городу
2.3.1)Сортировки
2.3.1.1)По новым фотографиям
2.3.1.2)По балам
3)Вывод Центрального блока с фотографиями
3.1)Слайдер,С Листалкой фотографий если одна фотография то блокируется слайдет
3.2)Увеличение фотографии
3.3)Уникальные просмотры засчитовается тока 1 раз с 1 ип адреса и пользователя
3.4)Обычный просмотр засчитовает при обновление
3.5)Количество проголосовавших
3.6)Выставление балов за фотографию
3.7)Выбор Альбомов(показ количество фотографий)
4)Добавление Новых Фотографий
4.1)чтоб добавить фотографию пользователь должен создать альбом
4.2)на фотографиях должен присуствовать watermark
4.3)После создания альбомов должна быть у пользователя управление альбомами,Удаленияем Альбомов и фотографий,Так же должны удаляться не тока из база данных но еще и с жесткого диска
4.4)Каждая Фотография должна проходить модерацию в групе DLE = 1(Главный Администратор)
4.5)Добавление фотографий надо сделать на AJAX c массовой возможностью загрузки
5)комментирование фотографий
5.1)Комментировать могут за каждую фотографию
5.2)Администрация может удалить комментарий,Либо изменить,либо дополнить
5.3)сделать поддержку bb Кодов из DLE
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