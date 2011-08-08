Установить форум на сайт, сделанный на Wordpress

Нужно сделать парсер для сайта comments.ua, которому даешь ссылку (например, http://money.comments.ua/rules/2011/06/25/267136/uroki-istorii-osnovnoy-zakon.html), а скрипт в БД выкачивает данные такие как: * картинку (или видео). Её нужно скачать к себе на сервер, при этом переименовать её в нужное ...