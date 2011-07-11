Переделать взаимодействие сайта с Flickr.com

Есть ресурс www.web3.ru. Написан на symfony.

В данный момент сайт грузит беграундом картинки с flickr.com.

Задача:

1. Переделать взаимодействие с flickr:

- кешировать обращения к flickr, хранить последний запрос не менее часа

- загружать к нам на сервер картинки и ужимать их до нужных нам размеров

- картинки на фоне должны быть не менее 1000px шириной и не менее 600px высотой и не более 1500px шириной и 1000 высотой

2. Бэкграунд должен обновляться в течении 5 секунд после загрузки последней картинки

3. Кешировать главную страницу (не менее чем на 1 час)

4. Все остальные слайды сайта пусть также загружаются сразу, а не идет запрос к базе данных при нажатии на следующую страницу

5. Открытие главного и любой другого слайда сайта не должно тормозить из-за запроса к flickr или к базе данных

Цена, сроки?