Создание виртуального тура

Необходимо создать рейтинг топ сайтов на подобии: http://la2.mmotop.ru/ или http://l2top.ru. Обязательно добавление пунктов из админ панели для рейтинга, т.е пункты: сервер, кол-во серверов, сборка, онлайн и т.п. с возможностью добавления \ удаления пунктов. Обязательное использование Ajax технологии, ...
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Есть фотографии магазина, необходимо сделать виртуальный тур( точнее два, просто там два ракурса )
как пример http://tsvetomania.ru/virtual/ (музыка не нужна)
Предпочтения отдаются дешевизне и быстроте. Ваши предложения по стоимости и по срокам.
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