Создание виртуального тура

Есть сайт http://ptica-ru.ru на Джумле 1.5. 1. Надо изменить дизайн шаблона (дизайн ваш), при этом чтобы модули и ссылки меню остались на прежних позициях. 2. В верхнем меню нарисовать нормальные картинки птиц 3. Встроить в сайт форум ...