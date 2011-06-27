Создание виртуального тура

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Есть фотографии магазина, необходимо сделать виртуальный тур( точнее два, просто там два ракурса )

как пример http://tsvetomania.ru/virtual/ (музыка не нужна)

Предпочтения отдаются дешевизне и быстроте. Ваши предложения по стоимости и по срокам.

(Сроки как обычно вчера)

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12 лет назад
ALLARA
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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