Допилить сайт или создать с нуля

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки251 просмотр
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Можно предложить какую-либо CMS например, NetCat, ModX... задание прикрепил. конечно по мне, так лучше запилить текущий сайт, но может у вас будут какие предложения...............

12 лет назад
profidiz
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vladakan
Влад 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$200
3 дня
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