Написать скрипт на bash

http://onlineguru.ru/14891/view.html "развернуть игру на весь экран" 1- чтобы механизм появления игры был как в примере 2- мой сайт на dle 3- понимание того что и как нужно делать ( без экспериментов ) 4- стоимость не загинайте Примерная стоимость где-то 10 баксов скачать ...