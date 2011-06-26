Плагин для Firefox (и др. браузеров)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки199 просмотров
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Требуется разработка плагина под FF (вероятно, после закажу и под другие браузеры).

Небольшой тулбар с адресной строкой для ввода адреса сайта и передача введенного сайта в наш движок, возможность авторизации (отправка премиум-кода в наш движок, обычный post). Дополнительные обычные кнопки-ссылки.

Дизайн - стандартный по гайдлайнам фокса.

Возможно дополнительное расширение возможностей за доп. плату, обсуждаемо с исполнителем.

12 лет назад
drbot
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад