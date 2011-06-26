Нужен снифер

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется Написание снифера Онлайн Игры TimeZero

В кратце :

Скрипт должен конектится к серваку через socket И висеть там,должна быть предварительная выключалка,Требуется парсить инфу

Коннектор осуществляется через сокеты,Должен быть многопоточным

Язык написания : Perl

Оплата : Яндекс-Деньги

12 лет назад
lolxD
Лев 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рейтинг Топ сайтов

    Необходимо создать рейтинг топ сайтов на подобии: http://la2.mmotop.ru/ или http://l2top.ru. Обязательно добавление пунктов из админ панели для рейтинга, т.е пункты: сервер, кол-во серверов, сборка, онлайн и т.п. с возможностью добавления \ удаления пунктов. Обязательное использование Ajax технологии, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин для Firefox (и др. браузеров)

    Требуется разработка плагина под FF (вероятно, после закажу и под другие браузеры). Небольшой тулбар с адресной строкой для ввода адреса сайта и передача введенного сайта в наш движок, возможность авторизации (отправка премиум-кода в наш движок, обычный ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавление функции в php (5.3.x) модуль sockets

    ОС: линукс (дебиан) У сервера есть несколько IP адресов, назначенных виртуальным интерфейсам (eth0:1, eth0:2...). Требуется возможность выбирать IP при создании исходящих соединений через сокеты в пхп скриптах.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Помощь специалиста по флеш

    Есть видео ролик в формате FLV на сайте .....(дам лично) - это под Вордпрес со Stream Video Plyer. Потом через playlist загружается SWF обьект со скриптом, но его деятельность блокируется плэером. Исходники плэера используемого как плагин ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать модуль для PrestaShop

    $125

    Требуется создать модуль для интернет магазина , в котором в одной модели товара, можно купить сразу несколько товаров, например: есть модель товара - яблоко(в этом товаре содержится несколько товаров, например: ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка социальной сети (дизайн + код)

    Задача: - необходимо разработать креативный (максимально реалистичный и объемный) дизайн для социальной сети. Также необходимо написать код социальной сети. В наличии должна быть продуманная административная часть с возможностью включать\отключать различные модули (форум, блоги, видео ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реализовать похожую функцию

    http://onlineguru.ru/14891/view.html "развернуть игру на весь экран" 1- чтобы механизм появления игры был как в примере 2- мой сайт на dle 3- понимание того что и как нужно делать ( без экспериментов ) 4- стоимость не загинайте Примерная стоимость где-то 10 баксов скачать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад