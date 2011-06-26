Нужен снифер

Необходимо создать рейтинг топ сайтов на подобии: http://la2.mmotop.ru/ или http://l2top.ru. Обязательно добавление пунктов из админ панели для рейтинга, т.е пункты: сервер, кол-во серверов, сборка, онлайн и т.п. с возможностью добавления \ удаления пунктов. Обязательное использование Ajax технологии, ...
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Требуется Написание снифера Онлайн Игры TimeZero
В кратце :
Скрипт должен конектится к серваку через socket И висеть там,должна быть предварительная выключалка,Требуется парсить инфу
Коннектор осуществляется через сокеты,Должен быть многопоточным
Язык написания : Perl
Оплата : Яндекс-Деньги
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