Программирование и верстка интернет-магазина

Нужно сделать форму обратной связи - отправка сообщения со страницы на e-mail. В тексте письма, отправляемом на e-mail, должна быть информация об урл страницы, с которой отправлено сообщение. Еще нужно прикрутить капчу (причем так, чтобы если пользователь ...