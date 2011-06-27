Программирование и верстка интернет-магазина

$500
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок319 просмотров
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На хостинге возведена Joomla + virtuemart + MySQL

м. посмотреть здесь - http://backuponline.ru/

есть дизайн в .psd

требуется "натянуть" дизайн +

сделать программирование:

1. Корректный, хороший поиск по сайту

2. Корзина с вариантами доставки/ оплаты

3. Динамичной выборку из SQL для SEO-оптимизации страниц

Буду рад любым идеям и предложениям. При необходимости стоимость работ м.б. пересмотрена.

Требования:

Опыт аналогичных работ (рекомендации приветствуются)

Фиксированный IP

12 лет назад
ETCompany
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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