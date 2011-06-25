Срочно уважаемые программисты, Нужно сделать 301 редирект сайт перенесли на новый двигатель .
Спрограммировать под webassyst и спарсить каталог
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим технолог для верстки и программирования проекта
также нужно спарсить каталог наименований с exist.ru
срок – 12 дней
бюджет 10 т.р. (возможно аргументированное увеличение бюджета)
предположительно на webassyst но возможны и другие варианты, если предложите быстрый вариант получше.
при удачном стечение обстоятельств рассмотрим сотрудничество на постоянной основе.
просьба писать только профессионалам. вы профессионал, если:
- соблюдаете сроки
- хорошо знаете свое дело
- умеете думать своей головой и задавать правильные вопросы
- не боитесь решать интересные и нетривиальные задачи
- поддерживаете контакт, не пропадаете
оставляйте портфолио, контакты и ваши навыки программирования, подробности кандидатам.
начнем сегодня же.
Писать в скайп kotanaev
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