Спрограммировать под webassyst и спарсить каталог

$400
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим технолог для верстки и программирования проекта

также нужно спарсить каталог наименований с exist.ru

срок – 12 дней

бюджет 10 т.р. (возможно аргументированное увеличение бюджета)

предположительно на webassyst но возможны и другие варианты, если предложите быстрый вариант получше.

при удачном стечение обстоятельств рассмотрим сотрудничество на постоянной основе.

просьба писать только профессионалам. вы профессионал, если:

- соблюдаете сроки

- хорошо знаете свое дело

- умеете думать своей головой и задавать правильные вопросы

- не боитесь решать интересные и нетривиальные задачи

- поддерживаете контакт, не пропадаете

оставляйте портфолио, контакты и ваши навыки программирования, подробности кандидатам.

начнем сегодня же.

Писать в скайп kotanaev

12 лет назад
kotanaev
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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