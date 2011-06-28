Внести правки в сайт на Joomla

Веб-программированиеЗавершен8 заявок318 просмотров
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Здравствуйте, нужно внести правки в сайт на Joomla

А конкретно:

1. Изменить вывод title страниц

2. Изменить заголовки страниц с

на

Просьба указывать ориентировочные цены.

Joomla
12 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
dema8912
Дмитрий 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Дмитрий хорошо и качественно выполнил задание, все нюансы учел.
Очень приятно было работать с Никитой! Доступно объяснил ТЗ, сразу же после оканчания работы, без задержек выслал всю оговоренную сумму! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!