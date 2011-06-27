Джумла доработка Доски объявлений

Человек не доделал доску объявлений и пропал с деньгами, вообщем идея доски такая –

1. Авиационный персонал – человек размещающий объявление на доске будет предлагать себя как работник, на доске объявлений не должно быть контактных данных этого человека т.к. я планирую их продавать

2.купи-продай – в этом разделе будут размещатся объявления о купле – продаже всего что связано с авиацией – ГСМ,самолеты,вертолеты. в функционале есть фенкция поднятия сообщения в топ за опалту.

сайт на джумле ссылка на сайт – aviatrade.com.ua