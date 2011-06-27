Джумла доработка Доски объявлений

Здравствуйте. Есть очень простой скрипт (1 файл, несколько строк кода), предназначенный для перенаправления трафика [редирект с помощью header(location)]. В чем заключается проблема, напишу в ICQ. Просьба не писать в ЛС, не читаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Человек не доделал доску объявлений и пропал с деньгами, вообщем идея доски такая –
1. Авиационный персонал – человек размещающий объявление на доске будет предлагать себя как работник, на доске объявлений не должно быть контактных данных этого человека т.к. я планирую их продавать
2.купи-продай – в этом разделе будут размещатся объявления о купле – продаже всего что связано с авиацией – ГСМ,самолеты,вертолеты. в функционале есть фенкция поднятия сообщения в топ за опалту.
сайт на джумле ссылка на сайт – aviatrade.com.ua
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