Письмо клиенту в интернет-магазине - правка

Нужен симпатичный счетчик обратного отсчета в виде До запуска осталось хх дней хх часов хх минут хх секунд но чтобы был графически, а не просто примитивный, убогий текст и важно чтобы он сам определял часовой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работающий магазин, движок - самописный. При заказе клиентам и администратору доходит письмо с деталями заказа. Проблема возникает с полем : "телефон". В письмах этот параметр приходит как {phone}, хотя параметр указан верно.
Требуется поправить данный момент.
icq 341 102 321
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