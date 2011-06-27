Тонкая настройка чекаута RBK money

Человек не доделал доску объявлений и пропал с деньгами, вообщем идея доски такая – 1. Авиационный персонал – человек размещающий объявление на доске будет предлагать себя как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь в настройке чекаута RBK money.
Например: при выборе способа оплаты "евросеть" у нас на сайте, человека редиректило сразу на 3й шаг чекаута RBK (и не нужно было у них дополнительно выбирать "евросеть").
Такую реализацию видел только на www.drez.ru
Возможно косяк из-за неверной настройки параметра preference.
Пишите, обсудим.
С уважением.
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