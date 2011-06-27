Тонкая настройка чекаута RBK money

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Требуется помощь в настройке чекаута RBK money.

Например: при выборе способа оплаты "евросеть" у нас на сайте, человека редиректило сразу на 3й шаг чекаута RBK (и не нужно было у них дополнительно выбирать "евросеть").

Такую реализацию видел только на www.drez.ru

Возможно косяк из-за неверной настройки параметра preference.

Пишите, обсудим.

С уважением.

12 лет назад
s-os
43 годаТаиланд
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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